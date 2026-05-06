Fontana | Le liste d' attesa non sono un destino inevitabile

Il commissario regionale ha dichiarato che le liste d'attesa in regione non sono un problema insormontabile, evidenziando che la regione si trova in una posizione migliore rispetto alla media nazionale. Ha aggiunto che, nonostante i risultati ottenuti, non si intendono abbassare la guardia e si continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente i servizi sanitari. Le parole sono state pronunciate in un contesto di aggiornamento sulla situazione sanitaria locale.

Sulle liste d'attesa «la Lombardia parte da una posizione favorevole, con livelli di performance superiori alla media nazionale, ma non ci siamo mai accontentati». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la presentazione del rapporto «Sussidiarietà e Salute» della Fondazione per la Sussidiarietà. «Abbiamo scelto di intervenire con decisione nei margini di miglioramento, rafforzando la governance e il coordinamento del sistema. I dati più recenti, rispetto a quelli analizzati nel Rapporto, parlano chiaro: in poche settimane abbiamo registrato un incremento di 21 punti percentuali per le prestazioni urgenti e di 11 punti per quelle differibili - aggiunge Fontana -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fontana: "Le liste d'attesa non sono un destino inevitabile" Notizie correlate Cossolo (Federfarma): “Dove ci sono le farmacie dei servizi calano le liste d’attesa”(Adnkronos) – "Nelle regioni dove si ricorre correttamente alla farmacia dei servizi si ha un calo delle liste d'attesa". Sanità, liste d'attesa e Cup unico: la ricetta di Fontana per la Lombardia del futuroNon una sfida impossibile, ma un problema da affrontare con "metodo e responsabilità". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fontana: Sulle liste d’attesa, risultati concreti in Lombardia; Sanità, liste d'attesa e Cup unico: la ricetta di Fontana per la Lombardia del futuro; Fontana: Con il Cup unico liste d'attesa migliorate: +21% di prestazioni urgenti; Sanità: Fontana, in Lombardia risultati concreti sulle liste d'attesa. Fontana: Le liste d'attesa non sono un destino inevitabileIl governatore: Fondamentale e decisivo il Cup unico ma serve presto una riforma nazionale ... ilgiornale.it Sanità: Fontana, in Lombardia risultati concreti sulle liste d'attesaSulle liste d'attesa in Lombardia, i dati più recenti parlano chiaro: in poche settimane abbiamo registrato un incremento di 21 punti percentuali per le prestazioni urgenti e di 11 punti per quelle d ... ansa.it Fontana difende la sanità lombarda dopo il rapporto sulla salute, «Liste d’attesa sotto controllo». - facebook.com facebook