Cossolo Federfarma | Dove ci sono le farmacie dei servizi calano le liste d’attesa

Un rappresentante di Federfarma afferma che nelle regioni in cui le farmacie dei servizi vengono utilizzate correttamente, si osserva una diminuzione delle liste d'attesa. La sua dichiarazione si basa su dati raccolti in diverse aree del paese, dove il ricorso ai servizi offerti dalle farmacie sembra avere un impatto positivo sui tempi di attesa. Nessuna ulteriore analisi o interpretazione viene fornita in questa dichiarazione.

(Adnkronos) – "Nelle regioni dove si ricorre correttamente alla farmacia dei servizi si ha un calo delle liste d'attesa". Così Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, nel suo intervento oggi al convegno 'Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in corso a Roma. "Nelle Marche, ad esempio, c'è stata una riduzione del 18% delle liste d'attesa, soprattutto sulla telecardiologia – sottolinea – Anche in Piemonte il contributo alle liste d'attesa è stato importante, tant'è che la Regione ha chiuso la sperimentazione ed è andata in proroga". Per Cossolo "il problema vero è quello della...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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