Lavori in corso sulla provinciale Sant’Agata-Durazzano e sulla Fondo Valle Isclero

Sono in corso lavori di sistemazione e messa in sicurezza sulla provinciale Sant’Agata-Durazzano e sulla Fondo Valle Isclero. Le operazioni riguardano il ripristino del piano viabile su queste due arterie che collegano i Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti, oltre al tratto finale della Fondo Valle Isclero. Le imprese stanno intervenendo per garantire la sicurezza delle strade.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile su due importanti arterie provinciali a servizio dei tra i Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti, nonché sul tratto conclusivo della Fondo Valle Isclero. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha voluto sottolineare ancora una volta l’impegno profuso dagli Uffici e dai tecnici della Provincia per risolvere in concreto le criticità presenti sul territorio, mentre molti si attardano in chiacchiere fumose e prive di costrutto. Lombardi ha ricordato come gli interventi per garantire la sicurezza stradale si 1.300 km di strade provinciali possono essere avviati e realizzati in presenza di stanziamenti certi ed al termine di rigorose procedure amministrative e tecnici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Dugenta, al via i lavori sulla Fondo Valle Isclero: il sindaco Di Cerbo chiede interventi strutturali«Bene l’intervento di nuova pavimentazione avviato da Anas lungo la Fondo Valle Isclero, ne prendiamo atto ma non basta, servono lavori strutturali... Lavori lungo la Fondo Valle Isclero: scatta il senso unico alternatoTempo di lettura: < 1 minutoAl via da quest’oggi, mercoledì 10 dicembre, un intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 265VAR “Fondo... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo, chiuso per una notte il tratto da Capaci allo svincolo di via Belgio; Bagnara Calabra, lavori in corso sulla Strada Statale 18 dopo il rischio frane per il maltempo; Festa finita, sulla Statale 36 riaprono subito i cantieri: tra Como e Lecco cambia la viabilità. Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per una notte il casello di LoretoLORETO - Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per una notte il casello di Loreto. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, ... corriereadriatico.it I lavori sulla Palermo-Catania, in due anni conclusi 23 cantieri: Eliminati 26 chilometri di restringimenti e 6,5 di doppi sensiLo stato di attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 è stato al centro di un vertice a Palazzo d’Orléans. Gli interventi completati ammontano a 95 milioni di euro; in corso opere per 5 ... palermotoday.it Pagina Sant'Agata - facebook.com facebook