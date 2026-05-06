Fondo cinema più soldi a Tax credit e troupe estere

Il Fondo per il cinema 2026 ha aumentato la cifra destinata al credito d’imposta destinato alle produzioni, comprese quelle internazionali. Tra le produzioni che beneficeranno di questi fondi ci sono film come Without Blood, diretto da Angelina Jolie, e The Palace di Roman Polanski. L’incremento riguarda anche il sostegno a troupe straniere che lavorano nel paese. La nuova dotazione si traduce in un sostegno finanziario più consistente per le produzioni cinematografiche in corso.

Si scrive Alessandro Giuli, si legge Dario Franceschini. Quello che doveva essere il grande riformatore delle sovvenzioni pubbliche al settore cinematografico italiano, piagate da anni di assistenzialismo rosso messo in piedi dall’ex segretario dem quando era ministro della Cultura, si sta rivelando una copia perfetta del suo predecessore. Perché, invece di morigerare (soprattutto in tempi di vacche magrissime come quelli attuali) le spese per il sostegno alle produzioni cinematografiche, magari premiando le opere prime o quelle di giovani autori e limando i contributi a pioggia alle grandi case di produzione italiani, continentali o extraeuropee, Giuli ha pensato bene di proseguire sulla strada maestra del «più soldi per (i soliti) tutti».🔗 Leggi su Laverita.info

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