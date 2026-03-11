Le Fiamme gialle hanno sequestrato ieri documenti relativi alle produzioni cinematografiche “M. Il figlio del secolo” e “Queer” della società The Apartment. Le operazioni sono state condotte a Cinecittà, nell’ambito di un’indagine sul presunto gonfiamento del tax credit legato a queste produzioni. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulle eventuali accuse o sui soggetti coinvolti.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato ieri documenti relativi a «M. Il figlio del secolo» e «Queer», due produzioni della società The Apartment. Srl che, negli ultimi anni, ha partecipato a pellicole e serie tv che hanno ottenuto oltre 150 milioni di agevolazioni. Guardia di finanza a Cinecittà. Ma anche questa volta non è un film. Le Fiamme gialle hanno effettuato ieri perquisizioni e acquisizioni documentali negli studi della società nell’ambito di un fascicolo della Procura di Roma che mira a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, la casa di produzione The Apartment srl e la controllante Fremantle Italy Group srl. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tax credit gonfiato, la Finanza a Cinecittà

