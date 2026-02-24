Il Comune accelera con i cantieri | gli interventi previsti a Focene Aranova e Maccarese

Il Comune di Fiumicino ha avviato rapidamente i lavori di riqualificazione in diverse zone, tra cui Focene, Aranova e Maccarese, a causa delle esigenze di miglioramento stradale e sicurezza. Durante i sopralluoghi, i tecnici hanno verificato lo stato di avanzamento dei cantieri e pianificato le prossime fasi di intervento. La presenza sul campo di funzionari comunali mira a garantire il rispetto delle tempistiche e la qualità delle opere. Le attività continuano senza sosta nelle aree interessate.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, all'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ai dirigenti e tecnici del Comune, hanno effettuato dei sopralluoghi nei cantieri in corso e nelle aree interessate da prossimi interventi sul territorio. Le verifiche hanno riguardato la località di Focene, dove è attualmente attivo il cantiere per la realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, un'opera dedicata al miglioramento del deflusso delle acque piovane e alla prevenzione di criticità durante le precipitazioni più intense.