Folla ai funerali di Zanardi il figlio Nicolò | Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa

Ai funerali di Zanardi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, si è riunita una grande folla di persone. Il figlio Nicolò ha detto che non è necessario essere come l'ex pilota per vivere una vita significativa. Tra i presenti, anche i familiari di una studentessa veneziana uccisa dall’ex fidanzato, che sono stati accompagnati dall’affetto di amici e cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti che hanno voluto rendere omaggio a Zanardi e alla studentessa.

Una folla commossa ha salutato Alex Zanardi ai funerali nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, la stessa scelta per l’addio a Giulia Cecchettin, la studentessa veneziana uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro è morto lo scorso 1° maggio all’età di 59 anni. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, aveva fatto sapere la famiglia del campione attraverso il sito della sua fondazione. Zanardi versava in gravi condizioni dall’ incidente avuto in handbike nel 2020 e dal quale non si era mai ripreso. Un lungo applauso ha accolto l’ingresso del feretro nella basilica gremita di gente.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Folla ai funerali di Zanardi, il figlio Nicolò: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa” Notizie correlate Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... I funerali di Zanardi a Padova, la sua handbike davanti all’altare. Il figlio: «Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa» – Il videoSi è conclusa poco dopo le 13, la cerimonia funebre a Padova per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, scomparso lo scorso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Folla ai funerali di Martino Debiasi; Folla ai funerali di Zanardi a Padova. La handbike di Alex davanti all'altare; Folla ai funerali di Zanardi, il figlio Nicolò: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa; MEANO, FOLLA AI FUNERALI DI MARTINO DEBIASI. Folla ai funerali di Zanardi, il figlio Nicolò: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosaUna folla commossa ha salutato Alex Zanardi ai funerali nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, la stessa scelta per l’addio a ... lapresse.it Folla ai funerali di Zanardi a Padova. La handbike di Alex davanti all'altareAGI - Piove fuori dalla chiesa di Santa Giustina a Padova, dove alle 11 sono iniziati i funerali di Alex Zanardi, campione automobilistico prima e poi alfiere degli atleti paralimpici. La handbike di ... msn.com askanews. . #Internazionali di #Roma, folla per #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis - facebook.com facebook #Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com