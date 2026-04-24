Il Consiglio comunale di Rieti ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio triennale 2026-2028, approvando anche le nuove norme che regolano le entrate e la gestione dei debiti. La decisione riguarda l’adozione di strumenti per stabilizzare i conti del Comune e pianificare le entrate future. La delibera consente di mettere in atto le strategie finanziarie previste per il prossimo triennio.

? Cosa sapere Il Consiglio di Rieti ha approvato il DUP e il bilancio triennale 20262028.. Le nuove norme sulle entrate e la gestione dei debiti stabilizzano i conti comunali.. Il Consiglio comunale di Rieti ha dato il via libera a tutti i 16 punti all’ordine del giorno durante la seduta di giovedì 23 aprile, approvando il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per il triennio 20262028. Tra le decisioni prese nell’aula cittadina figura l’accettazione del Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali, un tassello fondamentale per la gestione delle casse locali. La sessione ha anche l’approvazione del contratto di servizio relativo al periodo 20262028 e la gestione di una serie di debiti fuori bilancio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti traccia il futuro: ok al bilancio e nuovi piani per le entrate

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