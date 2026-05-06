Foligno l’opposizione scende in piazza | firme per salvare i nidi
A Foligno, i membri dell'opposizione hanno organizzato una manifestazione per raccogliere firme in difesa dei nidi comunali. La mobilitazione nasce in risposta alle modifiche previste dalla nuova gestione, che potrebbero influenzare l'orario di apertura dei servizi per i bambini. Tra le preoccupazioni espresse ci sono anche i potenziali rischi per il personale educativo legati alle scelte della giunta comunale, che potrebbero incidere sulle condizioni di lavoro.
? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova gestione il tempo pieno dei bambini?. Quali rischi corre il personale educativo con le decisioni della giunta?. Perché le famiglie temono soluzioni emergenziali per i nidi comunali?. Chi guiderà la protesta in Corso Cavour fino a domenica?.? In Breve Raccolta firme in Corso Cavour fino a domenica 10 maggio dalle 17:30 alle 19:30.. Centinaia di firme già raccolte dai giorni precedenti l'inizio ufficiale della mobilitazione.. Educatrici e personale scolastico contestano la riorganizzazione decisa dalla giunta cittadina.. Famiglie chiedono la difesa del tempo pieno contro possibili riduzioni o misure emergenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Siderurgia in crisi: l’USB scende in piazza per salvare la Magona? Cosa sapere L'USB indice mobilitazione nazionale a Roma il 23 maggio per la Liberty Magona.
Raccolta firme a sostegno dei nidi comunali. Le opposizioni: "Tema sentito dalle famiglie"FOLIGNO Il Coordinamento delle forze di opposizione (Pd, M5S, Avs, Foligno in Comune, Psi, Città Europa, Foligno Domani, Foligno 2030, Patto x...