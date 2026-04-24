Siderurgia in crisi | l’USB scende in piazza per salvare la Magona
L’USB ha annunciato una manifestazione nazionale a Roma il 23 maggio per sostenere la fabbrica Liberty Magona, coinvolta in una crisi nel settore siderurgico. I lavoratori chiedono un salario minimo di 2000 euro, mentre la situazione dello stabilimento rimane difficile a causa della crisi del comparto. La mobilitazione mira a portare l’attenzione sulla condizione degli operai e sulla necessità di interventi per tutelare il sito produttivo.
? Cosa sapere L'USB indice mobilitazione nazionale a Roma il 23 maggio per la Liberty Magona.. I lavoratori chiedono paga minima di 2000 euro contro la crisi del polo siderurgico.. L’USB ha lanciato un appello per una mobilitazione nazionale a Roma il prossimo 23 maggio, puntando i riflettori sulla crisi della Liberty Magona di Piombino e sulle incertezze che colpiscono l’intero comparto siderurgico toscano. La decisione del sindacato nasce dalla necessità di scuotere le istituzioni dopo mesi di stallo burocratico che bloccano il passaggio dell'azienda al gruppo Trasteel, impedendo la definizione degli accordi per l'acquisto o l'affitto del sito industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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