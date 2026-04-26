Raccolta firme a sostegno dei nidi comunali Le opposizioni | Tema sentito dalle famiglie

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foligno, il Coordinamento delle forze di opposizione, che include partiti come Pd, M5S, Avs, Foligno in Comune, Psi e altri, ha avviato una raccolta firme a sostegno dei nidi comunali. Secondo le opposizioni, il tema è molto sentito dalle famiglie della città. La proposta mira a sensibilizzare le istituzioni sulla questione e coinvolgere la comunità locale. La raccolta è aperta a tutti i cittadini interessati a sostenere questa causa.

FOLIGNO Il Coordinamento delle forze di opposizione (Pd, M5S, Avs, Foligno in Comune, Psi, Città Europa, Foligno Domani, Foligno 2030, Patto x Foligno) "esprime profonda preoccupazione per la situazione dei nidi comunali, che continua a rappresentare un tema delicatissimo per tante famiglie e per il personale educativo". "Anche alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane – continua il Coordinamento – riteniamo gravissimo che la maggioranza abbia scelto di respingere la mozione urgente presentata congiuntamente da tutta l’opposizione, rinunciando ancora una volta a dare una risposta immediata e concreta a un problema che riguarda il cuore dei servizi pubblici della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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