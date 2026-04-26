Raccolta firme a sostegno dei nidi comunali Le opposizioni | Tema sentito dalle famiglie

A Foligno, il Coordinamento delle forze di opposizione, che include partiti come Pd, M5S, Avs, Foligno in Comune, Psi e altri, ha avviato una raccolta firme a sostegno dei nidi comunali. Secondo le opposizioni, il tema è molto sentito dalle famiglie della città. La proposta mira a sensibilizzare le istituzioni sulla questione e coinvolgere la comunità locale. La raccolta è aperta a tutti i cittadini interessati a sostenere questa causa.