Finta invalidità e fuga in Spagna | preso il latitante di Mazara

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Mazara del Vallo, nato nel 1977, è stato catturato a Palermo dopo aver trascorso un periodo di latitanza. Era ricercato per aver falsamente dichiarato un’invalidità e per aver tentato di fuggire in Spagna. L’arresto arriva al termine di un’indagine che ha portato alla sua individuazione e cattura. La polizia ha confermato il suo coinvolgimento in un caso di traffico internazionale di droga.

? Cosa sapere Arrestato a Palermo il mazarese classe 1977 latitante per traffico internazionale di stupefacenti.. L'uomo simulava una disabilità per evitare 26 anni di carcere e incassare sussidi.. A Palermo è stato arrestato un uomo di Mazara del Vallo, classe 1977, intercettato dalle forze dell’ordine dopo una fuga in Spagna per sfuggire a una condanna definitiva legata al traffico internazionale di stupefacenti emessa nel 2011. La cattura è il risultato di un coordinamento tra gli investigatori del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, le Squadre Mobili di Trapani e Palermo, che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione disposto dalla Procura della presso il Tribunale ordinario di Marsala.🔗 Leggi su Ameve.eu

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