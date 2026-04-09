A Cassano delle Murge si piange la scomparsa di un giovane di 19 anni, vittima di una malattia rara. Giuseppe Castellaneta era conosciuto per il suo modo di regalare sorrisi e per la sua presenza positiva tra amici e familiari. La sua morte ha suscitato dolore tra chi lo aveva conosciuto, lasciando un vuoto nella comunità. La notizia ha fatto il giro del paese, tra commenti di cordoglio e ricordi affettuosi.

Cassano delle Murge affronta il dolore per la perdita di Giuseppe Castellaneta, un ragazzo di 19 anni che ha lasciato il mondo a causa di una patologia rara. Il giovane, che studiava presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari e militava nella Global Work Capurso Under 19, era stimato per le sue doti umane e l’energia positiva che portava in ogni ambiente. La sua scomparsa ha generato un’ondata di sconcerto e affetto tra i residenti della zona e i suoi colleghi di studi e sport. L’eredità di un sorriso e il legame con la comunità studentesca. La classe A dell’Istituto di Agraria di Altamura ha reso omaggio a Giuseppe attraverso un messaggio carico di emozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Giuseppe, il 19enne che regalava sorrisi a tutti

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