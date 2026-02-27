Maria Antonietta e Colombre a Sanremo | la fuga in tandem che tutti commentano e no non è per il FantaSanremo

Da screenworld.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre sono saliti sul palco e hanno eseguito un brano insieme. Al termine della performance, i due artisti sono usciti rapidamente, lasciando il palco in modo sorprendente e in tandem, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento. La fuga improvvisa ha fatto discutere tra il pubblico e gli spettatori a casa.

Dopo la loro esibizione nella terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco in modo sorprendente e romantico. La coppia, insieme nella vita e nella musica, ha scelto un’uscita scenica insolita: un tandem. Tra le vie di Sanremo, tra risate e curiosi, i due artisti hanno trasformato il loro addio dal palco in un piccolo spettacolo urbano, confermando che la gioia e la leggerezza possono essere parte integrante della loro arte. La terza serata di Sanremo 2026 ha visto Maria Antonietta e Colombre esibirsi con il loro brano “ La felicità e basta”, un pezzo che celebra la gioia quotidiana come forma di resistenza contro le difficoltà della vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

maria antonietta e colombre a sanremo la fuga in tandem che tutti commentano e no non 232 per il fantasanremo
© Screenworld.it - Maria Antonietta e Colombre a Sanremo: la fuga in tandem che tutti commentano (e no, non è per il FantaSanremo)

Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre(Adnkronos) – Dopo l'esibizione, fuga dal Teatro Ariston di Sanremo per Maria Antonietta e Colombre —spettacoliwebinfo@adnkronos.

Sanremo, la fuga dall’Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due artisti marchigiani – Il videoDopo la loro esibizione al Festival di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco del Teatro Ariston a bordo di un tandem.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta? - Video; Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: chi è la nuova coppia d'autore in gara; Sanremo 2026: Maria Antonietta & Colombre; La love story di Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026.

maria antonietta e colombreBrunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: chi è, età, dove vive, la casa nel borgo e l'ipocondria galoppanteMaria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas in Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, simbolo ... msn.com

maria antonietta e colombreBrunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: la casa nel borgo e l'ipocondria galoppanteMaria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas in Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, simbolo ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.