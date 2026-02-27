Maria Antonietta e Colombre a Sanremo | la fuga in tandem che tutti commentano e no non è per il FantaSanremo

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre sono saliti sul palco e hanno eseguito un brano insieme. Al termine della performance, i due artisti sono usciti rapidamente, lasciando il palco in modo sorprendente e in tandem, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento. La fuga improvvisa ha fatto discutere tra il pubblico e gli spettatori a casa.

Dopo la loro esibizione nella terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco in modo sorprendente e romantico. La coppia, insieme nella vita e nella musica, ha scelto un’uscita scenica insolita: un tandem. Tra le vie di Sanremo, tra risate e curiosi, i due artisti hanno trasformato il loro addio dal palco in un piccolo spettacolo urbano, confermando che la gioia e la leggerezza possono essere parte integrante della loro arte. La terza serata di Sanremo 2026 ha visto Maria Antonietta e Colombre esibirsi con il loro brano “ La felicità e basta”, un pezzo che celebra la gioia quotidiana come forma di resistenza contro le difficoltà della vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo, fuga dall'Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre

Sanremo, la fuga dall'Ariston in tandem di Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due artisti marchigiani – Il video

Brunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: chi è, età, dove vive, la casa nel borgo e l'ipocondria galoppanteMaria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas in Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, simbolo ... msn.com

Brunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: la casa nel borgo e l'ipocondria galoppanteMaria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas in Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, simbolo ... msn.com

“Master of SASsets. Pronti per Sanremo”, Brunori Sas nella serata dei duetti con Maria Antonietta e Colombre pubblica il video in cui improvvisa Master of Puppets dei Metallica. Diciamoci la verità: anche chi ha snobbato il Festival di Sanremo fino a ieri, staser - facebook.com facebook

Un po' di sovranismo sanremese. Viva Maria Antonietta e Colombre, ma come manca Minghi (di M. Perrotta) x.com