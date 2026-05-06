Foggia oltre 21 milioni non riscossi per la Tari e Rignanese sbotta | E fioccano le multe per fare cassa

A Foggia sono stati accumulati più di 21 milioni di euro di tasse sulla spazzatura non riscosse, mentre un consigliere comunale di Forza Italia critica l’amministrazione per l’aumento delle sanzioni. Il rappresentante del partito giudica negativamente i primi due anni e mezzo di gestione della sindaca, sottolineando come, se fosse un’azienda, rischierebbe di fallire. La situazione economica e le critiche politiche si intrecciano nel dibattito cittadino.

Il segretario cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Rignanese, boccia senza mezzi termini i primi due anni e mezzo (quasi tre), del campo largo guidato dalla sindaca Episcopo: "Se fosse stata amministratrice di una società, l'azienda rischierebbe di chiudere. Messo in piedi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Multe non riscosse per 1,6 milioni: il Comune batte cassa Mamdani come Gualtieri sul limite di velocità: anche a New York manovre sinistre per fare cassa sulle multeIl sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di emulare la scelta del suo omologo romano Roberto Gualtieri, riducendo il limite di velocità per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cresce il numero dei passeggeri negli scali pugliesi: in 4 mesi, oltre 3 milioni tra arrivi e partenze - FoggiaToday; Aeroporti pugliesi in crescita, oltre 3 milioni nei primi mesi del 2026. Bene anche Foggia; Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: oltre 3 milioni nei primi quattro mesi del 2026. Ok Foggia; Puglia sempre più turistica, nei primi 4 mesi dell'anno oltre 3 milioni tra arrivi e partenze negli aeroporti. AEROPORTI FOGGIA Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: oltre 3 milioni nei primi quattro mesi del 2026. Ok FoggiaBARI – Continua a crescere il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. I dati relativi al primo quadrimestre del 2026 confermano una tendenza positiva per gli scali di Bari, Brindisi e Foggia, ch ... statoquotidiano.it Aeroporti pugliesi in crescita, oltre 3 milioni nei primi mesi del 2026. Bene anche FoggiaContinua a crescere il traffico negli aeroporti pugliesi, con numeri che confermano il rafforzamento del sistema regionale anche nel 2026. immediato.net “MOSCHEA FAVORISCE INTEGRAZIONE E SVILUPPO”: il sostegno della commercialista Cecilia Grossi al progetto di Foggia - Video - facebook.com facebook Il decreto legislativo #5maggio 1948 n. 535 stabilisce la foggia e l'uso dell'emblema dello Stato, scelto al termine di due concorsi pubblici su un totale di 800 bozzetti e approvato dall' #AssembleaCostituente il 31 gennaio 1948 normattiva.it/uri-res/N2Lsu… x.com