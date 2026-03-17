Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato la riduzione del limite di velocità sulle strade della città, seguendo un esempio simile a quello adottato dall’amministrazione romana guidata da Roberto Gualtieri. La decisione mira a regolamentare il traffico e a migliorare la sicurezza stradale, generando anche un incremento delle multe per chi supera i nuovi limiti.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di emulare la scelta del suo omologo romano Roberto Gualtieri, riducendo il limite di velocità per le strade. Se nel centro storico della capitale italiana il limite si attesta ai 30 kmh, mentre nella Grande mela passerà a 25 km su indicazione del primo cittadino. Ci manca soltanto che anche gli americani aggiungano la Ztl: a quel punto disegno internazionale della sinistra per l’intasamento dei centri urbani sarà finalmente realizzato. Comunque sia, i rallentamenti eccessivi sono un vizio che i progressisti, soprattutto quelli d’Oltreoceano, hanno da tempo immemore: l’ex sindaco newyorkese Eric Adams, aveva già abbassato il limite di velocità da 40 a 30 kmh durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mamdani come Gualtieri sul limite di velocità: anche a New York manovre sinistre per fare cassa sulle multe

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