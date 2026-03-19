Multe non riscosse per 1,6 milioni | il Comune batte cassa

Il Comune ha annunciato di aver avviato azioni di recupero per multe non riscosse, che ammontano a 1,6 milioni di euro. Tra il 2023 e il 2025, sono state emesse 662 contravvenzioni che non sono state pagate. Dal 2020, le sanzioni non riscosse raggiungono complessivamente 22,2 milioni di euro.