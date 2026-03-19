Multe non riscosse per 1,6 milioni | il Comune batte cassa
Il Comune ha annunciato di aver avviato azioni di recupero per multe non riscosse, che ammontano a 1,6 milioni di euro. Tra il 2023 e il 2025, sono state emesse 662 contravvenzioni che non sono state pagate. Dal 2020, le sanzioni non riscosse raggiungono complessivamente 22,2 milioni di euro.
IL CASO. Si tratta di 662 contravvenzioni non riscosse tra il 2023 e il 2025 Dal 2020 sanzioni non versate per 22,2 milioni. Il 40% dei multati non paga. Palafrizzoni, con un atto amministrativo firmato dalla comandante della Polizia locale Monica Porta, dà avvio all’azione di riscossione coattiva nei confronti di chi non ha provveduto a pagare le sanzioni per infrazioni al codice della strada, dall’accesso alle Ztl al superamento del limite di velocità. L’obiettivo è recuperare 1,6 milioni di euro, una somma che si riferisce in particolare ad alcuni mesi del 2024, con alcuni residui sulle annualità 2023 e 2025. «Siamo impegnati nel recupero crediti legati alle sanzioni relative ai verbali rinotificati e non pagati» spiega l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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