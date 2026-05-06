Nella città di Foggia è stato catturato un uomo latitante dal 1996, condannato per aver ucciso un maresciallo. La polizia ha individuato e arrestato il soggetto dopo quasi trent’anni di latitanza. La ricerca ha portato anche alla scoperta di alcuni complici coinvolti nell’omicidio. L’indagine ha permesso di ricostruire le modalità dell’azione e i dettagli della fuga del latitante.

? Cosa scoprirai Come è riuscito a nascondersi per quasi trent'anni?. Chi erano i complici coinvolti nell'omicidio del maresciallo?. Dove si era rifugiato il latitante prima del blitz?. Perché questo arresto cambia la sicurezza del quartiere Onpi?.? In Breve Marolda uccise il maresciallo Marino Di Resta durante rapina a Francavilla a Mare nel 1996.. Complici Nicola Cassano e Gianfranco Sgaramella ricevettero otto anni di carcere per la rapina.. Latitante ricercato da gennaio per spaccio nel complesso edilizio Onpi di corso del Mezzogiorno.. Operazione coordinata dal Nucleo investigativo di Potenza e dalla Direzione distrettuale antimafia lucana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, catturato il latitante del ’96: uccise un maresciallo

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