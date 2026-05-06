Arrestato un latitante pluriomicida a Pescara uccise il maresciallo Marino Di Resta

Nella notte, i carabinieri dei Comandi provinciali di Potenza e Foggia, con il supporto del Gruppo Intervento Speciale, hanno effettuato un blitz in un alloggio di edilizia popolare nel palazzone dell'Onpi a Foggia. Durante l'operazione, è stato arrestato un uomo ricercato come latitante e accusato di aver commesso più omicidi. Un maresciallo delle forze dell'ordine era stato ucciso in passato durante un episodio collegato alla vicenda.

Blitz nel palazzone dell'Onpi, a Foggia dove nel corso della notte, i carabinieri dei Comandi provinciali di Potenza e Foggia, con il supporto del gruppo Gis - Gruppo Intervento Speciale hanno fatto irruzione in un alloggio di edilizia popolare.Come riporta FoggiaToday, al suo interno è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Blitz all'Onpi: teste di cuoio irrompono nella notte, arrestato latitante pluriomicidaBlitz nel palazzone dell'Onpi, a Foggia: nel corso della notte, i carabinieri dei comandi provinciali di Potenza e Foggia, con il supporto del gruppo... Fuga finita a Madrid: preso l’ex maresciallo latitante di Taranto? Cosa sapere Ex maresciallo di Taranto latitante dal 2022 catturato dalla polizia a Madrid. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Blitz all'Onpi: teste di cuoio irrompono nella notte, arrestato latitante pluriomicida; Latitante pluriomicida arrestato nella notte a Foggia: blitz dei carabinieri con il Gis. Blitz delle teste di cuoio nelle case popolari, arrestato latitanteSi tratta di Carmine Marolda, 64 anni, originario di Venosa (PZ), condannato per l'omicidio del maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta ... rainews.it Foggia. Arrestato Carmine Marolda condannato per l'omicidio Di RestaNella notte a Foggia in un’abitazione di edilizia popolare i carabinieri con il supporto del Gis hanno arrestato in un alloggio di edilizia popolare il latitante Carmine Marolda, 64 anni plurimocida. rainews.it TERRITORIO L'obiettivo principale dell'evento resta sempre la valorizzazione e promozione delle tipicità locali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità della filiera agroalimentare. Consorzio Terra di San Marino Cantina San Marino Coope - facebook.com facebook