Gabbia operato salta il derby Milan-Inter e non solo Ecco quando potrebbe rientrare

Il Milan ha annunciato che Matteo Gabbia, difensore centrale nato nel 1999, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale a Londra. La società ha comunicato che il giocatore salterà il derby contro l’Inter e altre partite future, senza specificare ancora una data precisa per il suo rientro.

Ieri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane fa, sia stato operato a Londra dal professor Ernest Schilders per risolvere un problema di ernia inguinale. Intervento - svoltosi alla presenza del medico del Milan, Stefano Mazzoni - perfettamente riuscito. Gabbia, così come comunicato ancora dal Milan, dovrebbe rientrare in campo tra un mese. Il numero 46 rossonero, dunque, salterà sicuramente il derby contro l'Inter di domenica, poi la trasferta in casa della Lazio e il nuovo impegno interno del Diavolo contro il Torino. Potrebbe quindi rientrare in occasione della trasferta di Napoli, il primo weekend di aprile o, a 'San Siro', nella sfida contro l'Udinese nel fine settimana successivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrare Leggi anche: Infortuni Milan, Gabbia operato per un’ernia: ecco come sta e i tempi di recupero | PM Leggi anche: Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan Una selezione di notizie su Gabbia operato salta il derby Milan... Temi più discussi: Milan-Inter, Gabbia operato oggi: salta il derby, i tempi di recupero; Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio; Gabbia operato di ernia inguinale: le condizioni, i tempi di recupero e quando può tornare; Napoli, Lobotka salta il Torino. Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbioA Milano è quella settimana lì... Domenica sera a San Siro Milan e Inter si sfidano in un derby che probabilmente dirà pochissimo sul destino del campionato ma che per le due squadre è importantissimo ... msn.com Milan, infortunio Gabbia: quante partite salta il centraleLe condizioni di Gabbia sono da valutare nel corso delle prossime ore. Per il giocatore possibile un mese di stop ... calciomercatonews.com Milan, dieci errori per spiegare il -10 dall'Inter alla vigilia del derby. Il più recidivo Pulisic x.com Tre dubbi importanti per Allegri in vista del derby Milan-Inter Gabbia e Bartesaghi restano in dubbio e secondo il Corriere preoccupa la condizione di Pulisic. Cambiereste modulo passando al 4-3-3 facebook