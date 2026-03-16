Asacom Sinalp | Serve una soluzione strutturale Comune tenta di mettere una pezza dopo aver creato il problema

Il servizio Asacom nelle scuole di Palermo si trova in una crisi profonda, con problemi che continuano a peggiorare. Sinalp denuncia che il Comune sembra cercare soluzioni temporanee invece di affrontare la questione alla radice, mentre le difficoltà operative persistono. La situazione, definita ormai grave e inaccettabile, evidenzia una gestione che non riesce a garantire un servizio efficace agli studenti con bisogni speciali.

La situazione del servizio Asacom (Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione) nelle scuole di Palermo ha ormai assunto contorni gravissimi, inaccettabili, e come Sinalp non riusciamo a comprendere quale sia il vero obiettivo di questa inefficienza organizzativa. Dopo aver imposto ai lavoratori l’apertura della partita Iva, scaricando su operatori già precari costi e responsabilità tipiche del lavoro autonomo, l’amministrazione comunale ha prodotto un effetto tanto prevedibile quanto devastante, molti operatori hanno rinunciato al lavoro, impossibilitati a sostenere gli alti costi di gestione della partita iva a fronte di compensi incerti, discontinui e ridicoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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