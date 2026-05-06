L'azienda ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di tre linee produttive nello stabilimento di Macchiareddu a causa di una crisi economica. La scelta di adottare uscite volontarie piuttosto che negoziazioni collettive è stata motivata da questa difficile situazione finanziaria. La decisione ha coinvolto i lavoratori, con un impatto che si rifletterà sull’andamento generale della produzione nello stabilimento. Nel frattempo, si discute anche di come l’ingresso di produttori cinesi possa influenzare il futuro del polo industriale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la produzione cinese il futuro del polo di Macchiareddu?. Perché l'azienda ha scelto le uscite volontarietà invece della trattativa collettiva?. Quali impatti avrà lo stretto di Hormuz sui costi di produzione sardi?. Come potrà il progetto Life Synfluor salvare il sito dal declino?.? In Breve Produzione ridotta da 100mila a 40mila tonnellate annue di fluoruro e acido solforico.. Sospensione operativa delle linee 1, 2 e 3 a partire dalla metà giugno.. Sindacati Filtecm Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil contestano la gestione individuale esuberi.. Progetto Life Synfluor punta a garantire competitività tramite innovazione tecnologica e sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fluorsid: stop a 3 linee a Macchiareddu per la crisi economica

Notizie correlate

La Spezia: fondo Arte non paga l’affitto per crisi economicaL’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) ha attivato a La Spezia un canale di supporto economico destinato agli assegnatari di alloggi...

6 su 10 donne: la crisi invisibile dell’autonomia economicaUn quadro preoccupante emerge dai dati più recenti: sei donne su dieci non si sentono economicamente indipendenti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Fluorsid, verso stop della produzione e riduzione del personale a causa della crisi di Hormuz; Fluorsid, stop a tre linee: è l’effetto della guerra in Iran; Fluorsid annuncia lo stop a tre linee di produzione: sindacati in allarme per gli esuberi; Guerra Medio Oriente, la Fluorsid ferma 3 linee di produzione | Preoccupazione dei sindacati.

La crisi in Medio Oriente ferma la Fluorsid: da metà giugno stop a tre linee produttiveÈ forte la preoccupazione dei sindacati per lo stop a tre linee produttive annunciato dalla Fluorsid, azienda chimica di Macchiareddu che fa capo al patron del Cagliari, Tommaso Giulini. Una decisione ... rainews.it

Fluorsid, verso stop della produzione e riduzione del personale a causa della crisi di HormuzAll’orizzonte il fermo di tre linee dello stabilimento situato alla periferia di Cagliari: «non ci sono più le condizioni per mantenere le stesse produzioni di fluoruro d’alluminio» ... ilsole24ore.com

Fluorsid: «Un piano di ristrutturazione per garantire sostenibilità nel nuovo contesto di mercato» x.com

IL MIO OSSERVATORIO (6963). CAGLIARI. A Macchiareddu chiudono alcune attività produttive della Fluorsid, l'azienda chimica del presidente del Cagliari Tommaso Giulini. L'assetto societario sarà ridimensionato con la diminuzione della produzione di fluor - facebook.com facebook