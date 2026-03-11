6 su 10 donne | la crisi invisibile dell’autonomia economica

Secondo gli ultimi dati, sei donne su dieci dichiarano di non sentirsi economicamente indipendenti. La situazione riguarda molte donne che vivono questa crisi invisibile, senza apparenti segnali evidenti. La mancanza di autonomia economica si manifesta in diverse situazioni quotidiane, influenzando le scelte e le possibilità di molte persone. I numeri riflettono una realtà che coinvolge una larga parte della popolazione femminile.

Un quadro preoccupante emerge dai dati più recenti: sei donne su dieci non si sentono economicamente indipendenti. La sensazione di dipendenza finanziaria affligge la maggior parte della popolazione femminile, segnando una frattura sociale profonda. Non si tratta solo di cifre astratte, ma di una percezione diffusa che mina l’autonomia personale. La realtà è netta: la stragrande maggioranza delle donne vive in uno stato di incertezza economica. Questo dato non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche; indica un problema strutturale radicato nel tessuto sociale. La mancanza di indipendenza economica diventa un freno allo sviluppo personale e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

