La Spezia | fondo Arte non paga l’affitto per crisi economica

A La Spezia, il fondo Arte ha deciso di non richiedere il pagamento dell’affitto agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica a causa di una crisi economica. L’Azienda regionale territoriale per l’edilizia ha istituito un sostegno finanziario per aiutare le persone in difficoltà a mantenere le proprie abitazioni. La misura riguarda coloro che risiedono in alloggi gestiti dall’ente e si trovano in situazioni di disagio economico.

L’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) ha attivato a La Spezia un canale di supporto economico destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovano in difficoltà nel regolare i pagamenti. L’intervento mira a coprire i debiti accumulati per canoni e spese accessorie attraverso un fondo specifico, rivolgendosi a chi ha subito una riduzione del reddito familiare. La definizione di morosità incolpevole e i criteri di accesso al fondo. Il meccanismo di sostegno si attiva quando il nucleo familiare che occupa un immobile Erp non riesce più a onorare gli impegni finanziari presi con l’Azienda. Per poter accedere alle risorse, è necessario che il debito relativo ai canoni di locazione o agli oneri accessori superi la soglia delle tre mensilità non versate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia: fondo Arte non paga l’affitto per crisi economica La guerra in Iran come arma economica: l’Europa paga, altri incassanoC’è un modo molto elegante di fare la guerra senza dichiararla all’Europa: colpire il punto esatto in cui è più vulnerabile. Casa in comodato e poi affitto: ecco chi paga davvero le tasseIl proprietario di un immobile e chi ne detiene l’uso gratuito devono fare attenzione a chi spetta la dichiarazione dei redditi quando la casa viene...