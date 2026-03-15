I membri del Movimento 5 Stelle hanno espresso il loro dissenso rispetto alla possibilità che alla Camera si tenga il convegno intitolato “Per un Governo che attui la Costituzione”. L’evento, che vede coinvolti gruppi di sinistra estrema, centri sociali, membri del C.A.R.C., islamisti e sostenitori del pro-Palestina, è stato definito inaccettabile dai grillini. La discussione si concentra sulla posizione dei parlamentari rispetto a questa iniziativa.

“E’ inaccettabile che la Camera accolga il convegno ‘Per un Governo che attui la Costituzione’, evento organizzato dalle sigle più radicali del panorama della sinistra extraparlamentare e a cui parteciperanno, ancora una volta, i deputati del Movimento 5 Stelle”, denuncia in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. Cosa succede? Secondo quanto raccontato oggi dal “ Giornale ” perfino gli inquietanti gruppi di sinistra riuniti sotto la sigla dei Carc saranno chiamati a parlare, giovedì, a Montecitorio, a un convegno dei sostenitori del No alla riforma della giustizia. “Mentre il governo Meloni trascina il Paese nella terza... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “No” al referendum: i grillini invitano alla Camera sinistra estrema, centri sociali, Carc, islamisti e pro Pal

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