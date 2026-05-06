Un tribunale israeliano ha respinto il ricorso presentato dagli attivisti Avila e Abu Keshek, confermando la loro detenzione cautelare fino all’11 maggio. I due membri della Flotilla Globale sono stati fermati in mare e ora rimarranno in custodia durante il procedimento giudiziario. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle accuse a loro carico.

Iltribunale di Ashkelonha respinto il ricorso presentato contro la detenzione diThiago AvilaeSaif Abu Keshek, i due attivisti dellaSumud Global Flotillafermati la scorsa settimana dall’Idf mentre si trovavano in acque internazionali al largo diCreta. I due resteranno in custodia almeno fino adomenica, come confermato dal loro legale. Avila e Abu Keshek sono detenuti inIsraeleda quando la Marina militare israeliana ha abbordato le imbarcazioni dellaseconda missionedella Flotilla, nella notte tra il 28 e il 29 aprile. Alla base dell’attacco, l’idea che dietro la missione umanitaria si celerebberorischi per la sicurezza nazionale, con presunti collegamenti con Hamas.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, respinto il ricorso contro la detenzione degli attivisti Avila e Abu Keshek

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