Scoppia il sex gate della Flotilla | l' attivista Thiago Avila nel mirino

Una nuova polemica coinvolge un attivista a bordo di una nave nel contesto di una flottiglia internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, spostando l’attenzione da questioni politiche a un fronte più personale e mediatico. La storia si sviluppa tra dichiarazioni, interrogatori e reazioni ufficiali, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui fatti accaduti in acque internazionali.

Dal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Altro che Flotilla, piuttosto un sequel di Love Boat, la famosissima serie americana a cavallo tra gli anni '70 e '80. Insomma, annulliamo la versione epica delle barche a vela che si muovono per rompere l'embargo israeliano a Gaza, incoraggiate dall'entusiasmo mondiale della gauche: «Sono Davide contro Golia». Immagini di repertorio: lo sciopero generale indetto dalla Cgil, le piazze piene del risentimento ProPal, le dirette in mare aperto dei «valorosi» parlamentari del campo largo: «Mayday, Mayday, gli israeliani ci stanno per raggiungere». Torniamo al format originario: amori incrociati, flirt di bordo, piccoli drammi sentimentali, con qualche intemperanza da «maschio alfa» incurante del copione drammatico.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scoppia il sex gate della Flotilla: l'attivista Thiago Avila nel mirino Notizie correlate Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniLe autorità tunisine hanno fermato a Tunisi almeno cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale che sta preparando... Libera e il maxi corteo anti mafia. L’attivista: “Anche i bimbi nel mirino delle cosche”Bologna, 22 marzo 2026 – Oltre 50mila persone hanno sfilato ieri per le vie di Torino in occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’impegno...