Il 6 maggio 2026, un'organizzazione ha comunicato che la madre di un attivista brasiliano è deceduta. L'attivista, detenuto in isolamento in Israele dal 29 aprile, non è stato informato della morte della madre. La famiglia ha chiesto ufficialmente il rilascio dell'uomo. Sono stati pubblicamente rivolti appelli a livello internazionale da parte di un ex presidente e di un'agenzia delle Nazioni Unite.

Roma 6 maggio 2026 - La mamma di Thiago Avila è morta, l’attivista brasiliano non lo sa ancora perché è detenuto in isolamento in Israele dal 29 aprile, fa sapere la Global Sumud Flotilla (Gsf) che hanno definito la situazione "straziante". La madre di Avila, Teresa Regina, aveva 63 anni ed è deceduta a Brasilia dopo una lunga malattia, ora la famiglia chiede il rilascio con urgenza alle autorità di Tel Aviv affinché possa tornare in Brasile e partecipare ai funerali. Avila ha una figlia di due anni a cui ha scritto nei giorni scorsi dal carcere: “Quando crescerai, la tua mamma ti dirà che tuo padre era un rivoluzionario e che, anche di fronte alle persone più terribili al mondo — Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir — è rimasto saldo nella convinzione di costruire un mondo migliore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, la madre di Avila è morta. “Lui non lo sa perché in isolamento”. La famiglia chiede a Israele il rilascio. Appelli di Lula e dell’Onu

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