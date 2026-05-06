Il Tribunale distrettuale di Beersheba ha respinto il ricorso presentato da un'organizzazione non governativa per ottenere la liberazione di due attivisti fermati da Israele, uno di nazionalità spagnola-palestinese e l’altro brasiliano. La proroga del fermo nei loro confronti rimane in vigore, senza alcuna revoca. La decisione di oggi chiude temporaneamente la possibilità di un rilascio immediato, lasciando in sospeso le prossime mosse delle parti coinvolte.

Nessuna revoca della proroga del fermo per i due attivisti della Flotilla fermati da Israele. Il Tribunale distrettuale di Beersheba ha respinto il ricorso presentato da una Ong per ottenere il rilascio dello spagnolo-palestinese Saif Abu Keshek e del brasiliano Thiago Avila. L’organizzazione israeliana Adalah sostiene che la decisione del tribunale sia "illegale e irragionevole" e che la sentenza non abbia “affrontato la fondamentale mancanza di autorità legale da parte dello Stato per effettuare un arresto, che è stato di fatto un rapimento, in acque internazionali”. Secondo l’organizzazione, inoltre, “un arresto legittimo in queste circostanze richiederebbe un'estradizione formale” e poiché “non esiste alcuna autorità legale per l'arresto, ogni giorno successivo di detenzione è illegale”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, Israele respinge ricorso per il rilascio dei due attivisti. Cosa può succedere adesso

Notizie correlate

Flotilla, attivisti fermati: Israele respinge la richiesta di rilascioSi allunga la permanenza in carcere per Saif Abu Keshek e Thiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane.

Israele attaca l’Iran (con l’appoggio degli Usa). Ecco cosa può succedere adessoIl ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele ha avviato un attacco preventivo contro la Iran per neutralizzare minacce...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona; Flotilla per Gaza prosegue. Lo strappo che scuote l’Europa; Flotilla, detenzione prorogata per Thiago Ávila e Saif Abu Keshek: il nodo Ashkelon e la scadenza del 5 maggio; Flotilla, Israele proroga l’arresto degli attivisti.

Flotilla, Israele respinge ricorso per il rilascio dei due attivisti: in fermo almeno fino a domenicaGli avvocati contestano la decisione sostenendo sia illegale e irragionevole ma Israele, che non svela le sue carte, li accusa di essere vicini alla Conferenza popolare per i palestinesi all'estero ... ilgiornale.it

Dopo l’attacco di Israele alla Flotilla per Gaza, a Scanner Live parla l’attivista Giulio Bonistalli, che era a bordo Vi aspettiamo questa sera alle 21.00 sul canale YouTube di Fanpage.it - facebook.com facebook

Gaza, l'ONU a Israele: "Rilasciate gli attivisti della Flotilla". Intanto muore la madre di Thiago Avila x.com