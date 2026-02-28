Israele attaca l’Iran con l’appoggio degli Usa Ecco cosa può succedere adesso

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che Israele ha avviato un attacco preventivo contro l’Iran per neutralizzare minacce considerate imminenti per la sicurezza nazionale. L’azione è stata condotta con il supporto degli Stati Uniti. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche del governo israeliano. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle modalità dell’intervento o sui luoghi coinvolti.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele ha avviato un attacco preventivo contro la Iran per neutralizzare minacce considerate imminenti per la sicurezza nazionale. Katz ha avvertito che nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta iraniana sotto forma di missili balistici e droni diretti contro il territorio israeliano e la popolazione civile. In base ai poteri previsti dalla Legge sulla Difesa civile, è stato proclamato uno stato di emergenza speciale su tutto il fronte interno. Le sirene hanno risuonato in numerose città dopo l’annuncio dell’operazione, ma l’esercito ha chiarito che si tratta di un’allerta preventiva e che, allo stato attuale, non è obbligatorio restare stabilmente nei rifugi. 🔗 Leggi su Panorama.it

