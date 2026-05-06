Flotilla Fratoianni chiede sanzioni a Israele e stop all’accordo UE

Il deputato di sinistra ha chiesto sanzioni contro Israele dopo l’attacco alla flottiglia e ha proposto di sospendere l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e Israele. Nel frattempo, le minacce recenti di un ex presidente americano hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle truppe italiane in Medio Oriente. La vicenda ha suscitato discussioni politiche e diplomatiche su come affrontare le tensioni nella regione.

? Cosa scoprirai Come influirà l'attacco alla Flotilla sull'accordo commerciale tra UE e Israele?. Perché le nuove minacce di Trump mettono a rischio le truppe italiane?. Quanto inciderà la fine del taglio delle accise sul prezzo della benzina?. Come può la soglia di 11 euro risolvere il problema dei lavoratori poveri?.? In Breve Trump minaccia dazi del 25% sulle auto europee e ritiro truppe da Italia e Spagna.. Taglio accise benzina prorogato fino al 22 maggio per contrastare costi energetici.. Fratoianni propone salario minimo legale fissato a 11 euro per i lavoratori.. Attacco alla Flotilla il 29 aprile coinvolge quasi 200 attivisti in acque internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotilla, Fratoianni chiede sanzioni a Israele e stop all’accordo UE Notizie correlate Leggi anche: Fratoianni: “Dopo l’ennesima violazione del diritto internazionale con l’attacco alla Flotilla, l’Italia si schieri per interrompere l’Accordo di Associazione UE-Israele” Italia e Germania bloccano lo stop all’Accordo Ue-Israele. Tajani: «Meglio sanzioni individuali ai coloni violenti»I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Lussemburgo non prenderanno alcuna decisione sulla sospensione dell’Accordo di Associazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da Israele tentato omicidio, governo e Ue si attivino, la denuncia della Flotilla. E Orlando (Pd) attacca von der Leyen; Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati; Flotilla, l’ira delle opposizioni italiane. Netanyahu Premier di Israele nefasto. Fratoianni: Dopo l’ennesima violazione del diritto internazionale con l’attacco alla Flotilla, l’Italia si schieri per interrompere l’Accordo di Associazione UE ...Per il co-portavoce di Avs, Meloni deve rompere con Tel Aviv. E al Campo progressista dice che ora bisogna essere pronti a governare, a partire dal salario minimo ... lanotiziagiornale.it Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogatiI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarc ... msn.com Nelle ore in cui è dietro alle sbarre delle carceri israeliane, la madre dell’attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato fermato durante la missione umanitaria della Flotilla, è morta in Brasile. E ora la famiglia chiede alle autorità di Tel Aviv di auto - facebook.com facebook Gaza, l'ONU a Israele: "Rilasciate gli attivisti della Flotilla". Intanto muore la madre di Thiago Avila x.com