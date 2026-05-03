Flotilla il tribunale d’Israele estende di 2 giorni il fermo degli attivisti Avila e Abukeshek

Il tribunale di primo grado di Ashkelon ha deciso di prolungare di due giorni la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. I due, Thiago de Avila e Saif Abukeshek, sono stati trattenuti e la loro permanenza in custodia si concluderà ora il 5 maggio 2026. La decisione riguarda la loro posizione legale e la durata della detenzione in attesa di ulteriori sviluppi.

Il tribunale di primo grado di Ashkelon, in Israele, ha esteso di 2 giorni la detenzione dei due attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek della Global Sumud Flotilla, fino a martedì 5 maggio 2026. Lo riferisce la ong Adalah, che si occupa della loro difesa legale. “Questa decisione fa seguito al loro sequestro illegale da parte della Marina israeliana in acque internazionali il 30 aprile”, afferma la ong, in riferimento all’abbordaggio da parte della Marina di Israele avvenuto su imbarcazioni della flottiglia in acque vicino all’isola greca di Creta, durante la navigazione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, e ai successivi arresti effettuati dai soldati israeliani.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, il tribunale d’Israele estende di 2 giorni il fermo degli attivisti Avila e Abukeshek Notizie correlate Thiago Ávila e Saif Abukeshek: chi sono i due attivisti della Global Sumud Flotilla deportati in IsraeleSono due tra i volti più noti della missione umanitaria ed entrambi fanno parte del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. Flotilla, AbuKeshek e Avila alle 9:30 in tribunale per l’udienza sulla proroga della detenzione in IsraeleSaif Abukeshek Abdelrahim e Thiago de Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele, dovrebbero comparire domenica alle 9. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Flotilla, legali incontrano attivisti trattenuti in Israele: Hanno subito violenze; Global Sumud Flotilla intercettata da Israele, mobilitazioni urgenti anche a Torino: Blocchiamo tutto, il presidio di emergenza davanti alla Prefettura; La Flotilla rilancia la missione: Ripartiamo. Attivisti denunciano: Picchiati fino a svenire; La Flotilla ripartirà diretta a Gaza: 'Saremo ancora di più'. L'appello di Greta Thunberg. Flotilla, il tribunale israeliano proroga la detenzione dei due attivisti arrestatiIl tribunale israeliano ha prorogato la detenzione dei due attivisti arrestati. Thiago Avila e Saif Abu Keshek dovranno rimanere in carcere per altri due giorni. Questa è la decisione dei giudici del ... tg.la7.it Flotilla, i due attivisti arrestati da Israele davanti ai giudici: prorogata di due giorni la detenzioneThiago Avila e Saif Abu Keshek sono comparsi nel tribunale di Ashkelon dopo il fermo seguito al blocco delle imbarcazioni ... affaritaliani.it Saif Abukeshek e Thiago Avila per ora rimarranno in carcere in Israele. Per i due attivisti della Flotilla, arrestati e prelevati in acque internazionali mentre erano su una nave battente bandiera italiana, è stata infatti prorogata di due giorni la detenzione nello Sta - facebook.com facebook Libertà per Thiago Avila e Saik Abukeshek! I due attivisti della #Flotilla, intercettati e catturati al largo della Grecia in acque internazionali dalle forze militari israeliane, sono attualmente detenuti nel carcere di Shikma, in Israele, dove sono stati trasferiti nella gi x.com