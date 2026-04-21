Salvò uno studente che si era lanciato dalla finestra omaggio della città al prof Muzzupappa | Ai ragazzi dico | parlate con noi senza paura

Martedì mattina a Bergamo, un professore ha salvato uno studente che si era lanciato dalla finestra. La città ha deciso di rendere omaggio a questa azione, definendola un esempio che coinvolge tutta la comunità. Durante l’evento, il docente ha rivolto un messaggio agli studenti, invitandoli a parlare con loro senza timore. L’intervento del professore è stato ricordato come un gesto che ha avuto un effetto su molti presenti.

Bergamo. “Un gesto che parla all’intera citta”. Martedì mattina, 21 aprile, il professor Antonio Muzzupappa è stato ricevuto dalla sindaca Elena Carnevali e dall’assessora all’Istruzione Marzia Marchesi per esprimere, a nome dell’intera comunità, profonda riconoscenza al docente dell’Itis Paleocapa che lo scorso 30 marzo salvò un ragazzo che stava per gettarsi dal terzo piano di un’aula. La sindaca ha rivolto al professore “un sentito e forte ringraziamento”, sottolineando non solo la prontezza dell’intervento, ma anche la capacità di intuire quanto stava accadendo. “Un gesto – spiega – che testimonia una sensibilità profonda, sia come persona sia nel ruolo educativo che ogni insegnante è chiamato a svolgere insieme a chi guida le istituzioni scolastiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Salvò un ragazzo che si lanciò dalla finestra, omaggio della città al prof Muzzupappa: “Agli studenti dico: parlate con noi senza paura” Il prof che salva un ragazzo che si era buttato dalla finestra della scuolaSalvatore Antonio Muzzupappa, 51enne di origini calabresi, dal 2011 insegna all’istituto tecnico Paleocapa in via Gavazzeni a Bergamo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Moby Prince, il ricordo di uno studente di Quartucciu che si salvò per miracolo; Salva un amico in mare, studente del liceo Mariano IV di Oristano nominato alfiere della Repubblica; Sparatoria in una scuola in Oklahoma: preside eroe disarma l’assalitore e salva gli studenti; Alfieri della Repubblica 2025, studenti premiati da Mattarella: uno di loro ha salvato la vita di un compagno a scuola. Bergamo, salvò uno studente che si era lanciato dalla finestra: il professor Muzzupappa ringraziato dalla sindaca a nome della cittàL'insegnante dell'istituto Paleocapa a Palazzo Frizzoni con la dirigente scolastica. Carnevali: «Profonda riconoscenza» ... bergamo.corriere.it A Bergamo un prof salva uno studente che in classe si stava buttando dalla finestraE' entrato all'Itis Paleocapa di via Gavazzeni a Bergamo, è salito al terzo piano e ha fatto irruzione in una classe chiedendo al professore che stava tenendo una lezione di storia di poter parlare ... ansa.it La guerriera dei libri di Vincenza Alfano, il romanzo della donna che salvò la Biblioteca di Napoli La memoria della Napoli sotto le bombe e la storia del salvataggio del suo patrimonio librario tornano al centro dell’attenzione grazie a un romanzo che riporta all - facebook.com facebook Salvò un amico privo di sensi dopo il tuffo in mare, quindicenne di Arbus tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica x.com