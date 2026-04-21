Salvò un ragazzo che si lanciò dalla finestra omaggio della città al prof Muzzupappa | Agli studenti dico | parlate con noi senza paura

Martedì mattina, 21 aprile, in città si è svolto un momento di riconoscimento pubblico per il comportamento di un professore. L’insegnante ha evitato che uno studente si lanciasse dalla finestra, intervenendo in tempo e salvandogli la vita. L’evento ha suscitato commenti e riflessioni tra i presenti, che hanno poi ascoltato un messaggio rivolto agli studenti: parlare con i docenti senza timore.

Bergamo. “Un gesto che parla all’intera citta”. Martedì mattina, 21 aprile, il professor Antonio Muzzupappa è stato ricevuto dalla sindaca Elena Carnevali e dall’assessora all’Istruzione Marzia Marchesi per esprimere, a nome dell’intera comunità, profonda riconoscenza al docente dell’Itis Paleocapa che lo scorso 30 marzo salvò un ragazzo che stava per gettarsi dal terzo piano di un’aula. La sindaca ha rivolto al professore “un sentito e forte ringraziamento”, sottolineando non solo la prontezza dell’intervento, ma anche la capacità di intuire quanto stava accadendo. “Un gesto – spiega – che testimonia una sensibilità profonda, sia come persona sia nel ruolo educativo che ogni insegnante è chiamato a svolgere insieme a chi guida le istituzioni scolastiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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