Al Vigorito si svolge una partita particolare tra due ex compagni di squadra che, dopo anni, si trovano a giocare uno contro l’altro. La sfida mette di fronte due amici di lunga data, che fino a poco tempo fa condividevano il campo e gli spazi di allenamento. La partita rappresenta un momento unico, con due volti noti del calcio che si affrontano in un contesto competitivo, dopo un lungo percorso condiviso.

di Andrea Lorentini Storie che si intrecciano e che, dopo un lungo viaggio, sfociano sullo stesso campo, mettendo di fronte gli amici di una vita, per la prima volta da avversari. Antonio Floro Flores e Nello Cutolo sono cresciuti, a Napoli, a pochi metri di distanza nel cuore del Rione Traiano. A due passi dallo stadio che allora si chiamava San Paolo. Stesso anno di nascita, entrambi classe ’83, e stesso asfalto consumato da bambini, inseguendo una passione poi diventata ragione di vita. Tutta la trafila delle giovanili azzurre insieme. Oggi il primo allena il Benevento campione del girone C, il secondo invece ha contribuito da direttore sportivo a costruire l’ protagonista del successo nel girone B: sabato si ritroveranno da avversari al "Vigorito", nello scherzo del destino regalato dalla Supercoppa di Serie C.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Floro Flores contro Cutolo. Sfida speciale al Vigorito

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