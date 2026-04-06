Floro Flores-Vigorito lacrime e abbracci che riconciliano con il calcio vero

Al termine di una partita emozionante, il tecnico del Benevento si è lasciato andare a lacrime di gioia, stringendo tra le braccia un giocatore. La vittoria ha permesso alla squadra di ottenere la promozione in Serie B, realizzando un obiettivo importante. Durante i momenti di festa, il tecnico ha mostrato grande commozione per il risultato raggiunto, mentre i tifosi hanno festeggiato in strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Piange di gioia a fine gara mister Floro Flores che ha appena visto materializzarsi il sogno di riportare il Benevento in serie B. Accanto a lui c’è Oreste Vigorito che lo abbraccia e si sprecano le emozioni ed il pathos davanti le telecamere di Rai Sport. In quei momenti c’è tutto quello che, in fondo, è l’amore per i colori giallorossi. Due facce della stessa medaglia, due uomini che insieme hanno riportato la Strega da dove era stata costretta ad andare via a maggio 2023 chiudendo all’ultimo posto una sciagurata stagione in serie B. In quelle lacrime c’è l’essenza di quello che dovrebbe essere il calcio, ormai diventato più business che passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Floro Flores-Vigorito, lacrime e abbracci che riconciliano con il calcio vero Leggi anche: Floro Flores non ci sta: “Sono due punti persi”. La carezza di Vigorito in sala stampa Vigorito, rinnovi di Carli e Floro Flores: “L’unica poltrona sicura nel Benevento è quella del presidente”Tempo di lettura: < 1 minutoTra i tanti temi affrontati ai microfoni oggi dal presidente Vigorito prima dell’amichevole Castelpoto-Benevento...