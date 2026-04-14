Nella serie B, il tecnico Antonio Floro Flores è stato confermato sulla panchina della squadra anche per la prossima stagione. La notizia è stata comunicata di fronte alle telecamere di Sky, confermando la decisione della società di mantenere l’allenatore in carica. Tra i protagonisti del momento figura anche il direttore sportivo, che ha annunciato ufficialmente la scelta. La conferma ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato davanti le telecamere di Sky l’annuncio della riconferma sulla panchina di Antonio Floro Flores anche per il prossimo anno. A darlo è stato il presidente Vigorito cogliendo di sorpresa lo stesso tecnico della Strega, informato di quanto successo solo in sala stampa. Tra i due il rapporto è stato fin da subito schietto e sincero. Al diavolo cifre, contratti e bonus: per entrambi quello che conta è la fiducia ed il rapporto umano che si è cementato giorno dopo giorno. “Per me – ha detto Floro Flores – il presidente è stato come un genitore. Mi ha indicato la strada. Vederlo correre felice nel campo con l’immagine del fratello sulla maglia mi ha ripagato di ogni cosa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie B, Vigorito vota Antonio: Floro Flores e quel treno preso al volo

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