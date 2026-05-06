Il tennista italiano si presenta agli Internazionali d’Italia con una nuova determinazione, affermando di voler migliorare i risultati degli anni precedenti e di sentirsi meno sotto pressione. Dopo un periodo di crescita e di esperienze accumulate, Cobolli si sente più sicuro e pronto ad affrontare il torneo con una mentalità diversa rispetto al passato. La sua presenza sulla terra battuta romana è seguita con attenzione dagli appassionati.

Flavio Cobolli arriva agli Internazionali d’Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato. Reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera, il tennista azzurro si presenta a Roma con l’obiettivo di cambiare marcia soprattutto sul piano mentale, storicamente il più delicato quando si gioca davanti al pubblico di casa. Nel giorno del suo compleanno, in conferenza stampa, Cobolli non nasconde le difficoltà vissute nelle precedenti edizioni del torneo capitolino, evidenziando quanto il contesto romano possa incidere sulle prestazioni: “ Sono contento di essere qui e desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Desidero fare meglio degli anni scorsi, sento meno pressione”

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