Tennis a Cordenons vince Bonadio e vola agli Internazionali BNL d' Italia

Il 19 aprile si è conclusa all’Eurosporting di Cordenons l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Durante la competizione, Bonadio ha vinto il torneo e si è qualificato per la fase successiva del torneo principale. La giornata ha visto affrontamenti tra diversi tennisti in campo, con il pubblico presente a seguire le sfide. La vittoria di Bonadio rappresenta un passaggio importante per la sua carriera in vista delle prossime competizioni internazionali.

Si è conclusa il 19 aprile, all’Eurosporting di Cordenons, l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Una manifestazione che, per oltre dieci giorni, ha trasformato la città in un punto di riferimento per il tennis regionale, coniugando competizione, formazione e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cordenons diventa la casa del tennis: pre-qualificazioni per gli Internazionali di Roma e Coppa Davis in vetrina Internazionali BNL d’Italia: Paolini e Sabalenka sfidano il destinoJasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto guidano la delegazione italiana nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia, evento previsto... Contenuti e approfondimenti Tennis, Cordenons chiude le prequalificazioni BNL: Bonadio e Zantedeschi in volo a RomaCORDENONS – Si è chiusa domenica 19 aprile l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia ospitata dall’8 al 19 aprile all’Eurosporting di Cordenons. Due settimane di ... nordest24.it Il grande tennis mondiale a Cordenons: consegnate all’Eurosporting la Coppa Davis e la Billie Jean King CupCORDENONS – Alle ore 10:00 di giovedì 16 aprile, l’Eurosporting Cordenons ha vissuto un momento di rara emozione: sono ufficialmente arrivati al circolo i trofei più iconici del tennis mondiale. Mentr ... pordenoneoggi.it