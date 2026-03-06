Gioca 3 euro al Lotto e ne vince 18mila

Un giocatore di Gualdo Tadino ha puntato 3 euro al Lotto e ha vinto più di 18.000 euro nell’estrazione di giovedì 5 marzo. La vincita è stata registrata nell’estrazione di giovedì scorso e riguarda una singola giocata. La notizia arriva dall’agenzia Agipronews e conferma ancora una volta come la fortuna possa sorridere in modo inatteso.

La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 18mila euro a Gualdo Tadino nell'estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo. La vincita è stata centrata in un punto vendita di Via Flaminia Nord, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale e una giocata da 3 euro.