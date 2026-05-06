A maggio si avvicinano diverse scadenze fiscali importanti. Il 18 maggio è la data da ricordare per i versamenti, mentre entro il 15 dello stesso mese devono essere gestiti i rimborsi relativi al modello 730. Chi ha in programma operazioni di fatturazione differita deve fare attenzione alle eventuali sanzioni, che possono arrivare fino al 90%. Queste scadenze coinvolgono contribuenti e professionisti del settore.

? Cosa scoprirai Come evitare sanzioni del 90% sulla fatturazione differita a maggio?. Chi deve gestire i rimborsi del 730 entro il 15 maggio?. Quali imposte colpiscono le imprese con la scadenza del 18 maggio?. Come proteggere la liquidità aziendale dai versamenti del 18 maggio?.? In Breve 15 maggio invio telematico 730 precompilato e scadenze fatturazione differita IVA. 20 maggio versamento contributi Enasarco pari al 17% delle provvigioni maturate. 25 maggio trasmissione elenchi Intrastat per operazioni commerciali con l'Unione Europea. 30 maggio deposito bilancio d'esercizio 2025 e comunicazioni investimenti ZES Unica. Il fisco concentra le richieste di versamento in un calendario serrato che vede il 18 maggio come data cruciale per imprese, artigiani e lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco, scadenze a maggio: il 18 è la data chiave per i versamenti

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