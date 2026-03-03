Conti correnti stretta del Fisco | dai limiti su prelievi e versamenti ai bonifici cosa sono le presunzioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova fase di controlli sui conti correnti, introducendo limiti su prelievi, versamenti e bonifici. Le presunzioni fiscali sono al centro delle verifiche e vengono applicate in modo più sistematico. Questa evoluzione interessa i cittadini e le aziende coinvolte nelle operazioni bancarie, con controlli più approfonditi e regole più precise.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate sui conti correnti entrano in una fase più strutturata e sistemica. L'amministrazione finanziaria utilizza le indagini bancarie per intercettare movimenti non giustificati che possono celare redditi non dichiarati. La leva principale resta la presunzione fiscale, uno strumento che attribuisce ai versamenti e, in alcuni casi, ai prelievi, la natura di compensi o ricavi. In pratica, quando il Fisco rileva un accredito sospetto, può considerarlo reddito imponibile. Conti correnti nel mirino del Fisco Spetta poi al contribuente dimostrare il contrario con documentazione precisa e coerente. Il meccanismo produce un impatto diretto sulla gestione quotidiana dei flussi finanziari.