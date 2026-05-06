Firenze visita al cimitero delle Porte Sante con Amici miei

Il 6 maggio 2026, una giornata dedicata alla visita al cimitero delle Porte Sante a Firenze. Un gruppo di amici ha trascorso la mattinata esplorando i monumenti e le sculture presenti nel cimitero, noto per la sua architettura e le tombe storiche. La visita ha coinvolto diverse persone che hanno passeggiato tra le sepolture, apprezzando le opere e l’atmosfera del luogo.

Firenze, 6 maggio 2026 - Una mattinata per riscoprire i monumenti di uno dei cimiteri più belli della Penisola. Il Cimitero delle Porte Sante di Firenze è un luogo speciale per diversi motivi tant’è che nel 1982 fu scelto anche da Mario Monicelli per girare una delle scene più divertenti ed amate di Amici Miei con Adelina ed il suo inconsolabile Paolo. Con una vista magnifica sulla città di Firenze si estende tutto intorno a San Miniato al Monte è uno dei più grandi cimiteri monumentali di tutta la Toscana, è ricco di opere d’arte ed è luogo di sepoltura di molti personaggi importanti che vanno dalla metà dell’800 fino ai giorni nostri:.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, visita al cimitero delle Porte Sante con Amici miei Notizie correlate Celeste Pin, a sette mesi dalla morte arriva anche la sepoltura. L’ex viola riposerà al cimitero delle Porte SanteFirenze, 16 febbraio 2026 – Sette mesi dopo la sua morte, Celeste Pin ha finalmente ricevuto anche la sepoltura nel cimitero delle Porte Sante a... Non aprite quelle Porte Sante. Transenne, cantieri e degrado fra le tombe dei grandi. Sos dal cimitero monumentaleFirenze, 6 marzo 2026 – Passeggiare tra i vialetti del cimitero monumentale delle Porte Sante non è una semplice visita, ma un lento esercizio di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Visitare Firenze con Amici Miei domenica 26 aprile; Terni rifiuti nel cimitero | la protesta per il degrado delle tombe. Non aprite quelle Porte Sante. Transenne, cantieri e degrado fra le tombe dei grandi. Sos dal cimitero monumentaleFirenze, 6 marzo 2026 – Passeggiare tra i vialetti del cimitero monumentale delle Porte Sante non è una semplice visita, ma un lento esercizio di attenzione. Lo si capisce subito, appena superato il ... lanazione.it Porte Sante Visita alla Cappella del ’babbo’ di PinocchioUna passeggiata tra le lapidi di grandi fiorentini, da Pasolini all’acquisito Pellegrino Artusi, e le cappelle monumentali del cimitero delle Porte Sante, per ricordare il babbo di Pinocchio. In ... lanazione.it Asta pubblica Cimitero delle Porte Sante L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso d’asta per l’assegnazione in concessione d’uso per 99 anni di cappella gentilizia denominata “Gavotti” al Cimitero delle Porte Sante. L’asta si terrà il giorno 16 gi - facebook.com facebook