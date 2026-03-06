Non aprite quelle Porte Sante Transenne cantieri e degrado fra le tombe dei grandi Sos dal cimitero monumentale

Il cimitero monumentale delle Porte Sante a Firenze presenta transenne e aree cantiere che limitano l'accesso, mentre alcune zone mostrano segni di degrado. La situazione attira l’attenzione di visitatori e cittadini che si sono rivolti alle autorità locali per segnalare le condizioni di abbandono e il rischio di incidenti. La presenza di lavori in corso e di aree chiuse rende difficile attraversare i vialetti e raggiungere alcune tombe storiche.

Firenze, 6 marzo 2026 – Passeggiare tra i vialetti del cimitero monumentale delle Porte Sante non è una semplice visita, ma un lento esercizio di attenzione. Lo si capisce subito, appena superato il cancello alle spalle della basilica di San Miniato al Monte: lo sguardo corre verso Firenze, distesa sotto la collina, ma i piedi restano incollati al terreno, impegnati a evitare buche, transenne, avvisi di pericolo e cantieri che sembrano immobili nel tempo. Insomma, più che una passeggiata, è una gimkana. Alcuni passaggi sono chiusi, altri restringono il cammino. Cartelli avvertono di non sostare, di non appoggiarsi, di evitare determinate zone per rischio cedimenti.