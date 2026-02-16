Celeste Pin a sette mesi dalla morte arriva anche la sepoltura L’ex viola riposerà al cimitero delle Porte Sante

Celeste Pin, ex calciatrice e figura nota nel mondo dello sport, è stata finalmente sepolta al cimitero delle Porte Sante di Firenze, sette mesi dopo la sua scomparsa. La decisione di seppellirla in questo luogo simbolico arriva dopo lunghe attese e discussioni con i familiari. La tomba si trova vicino ad altri personaggi dello sport e della cultura fiorentina.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Sette mesi dopo la sua morte, Celeste Pin ha finalmente ricevuto anche la sepoltura nel cimitero delle Porte Sante a Firenze. La cerimonia per l'ex calciatore della Fiorentina, trovato senza vita nella sua abitazione lo scorso 22 luglio, si è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio. Tanti amici presenti. Oltre alla famiglia, rappresentata dalla moglie di Pin, Gloria, e dai figli Melissa e Jonis, presenti alla cerimonia odierna molti suoi ex compagni di squadra fra cui Giancarlo Antognoni, Giovanni Galli, Roberto Galbiati, Moreno Roggi e Roberto Buso. Presente anche una rappresentanza del Viola club Firenze 2025 di cui Celeste Pin era presidente, e che da settembre scorso porta il suo nome.