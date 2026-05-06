Firenze Teatro Cartiere Carrara | Luca Argentero racconta gli eroi dei giorni nostri

A Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, Luca Argentero ha presentato uno spettacolo che celebra le figure di eroi moderni. Attraverso le parole di testi scritti da Gianni Corsi, Edoardo Leo e lo stesso attore, sono state narrate le storie di personaggi come Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. La regia è di Edoardo Leo e le musiche sono di Davide Cavuti.

Il sogno di diventare eroe, il prezzo della fama e quel che resta quando i riflettori si spengono. Sul palco Luca Argentero racconta le storie di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, “l’inventore” della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo, in un’Italia devastata come quella del ‘46, faceva simpatia alla gente: riceveva salami, formaggi e olio come regali di solidarietà.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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