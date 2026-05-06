Firenze proseguono gli incontri contro le truffe

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze proseguono gli incontri della campagna 'Più sicuri insieme', iniziativa promossa dalla polizia di Stato e organizzata con i Quartieri della città. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi delle truffe e dei raggiri, con incontri che si svolgono in diverse zone della città. La campagna, iniziata alcuni mesi fa, mira a sensibilizzare la popolazione e a fornire strumenti utili per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose.

Firenze, 6 maggio 2026 – Prosegue a Firenze la campagna 'Più sicuri insieme', promossa dalla polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni. Gli incontri, spiega la questura di Firenze in una nota, rappresentano un'importante occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della polizia di Stato della questura. I prossimi incontri si terranno...🔗 Leggi su Lanazione.it

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