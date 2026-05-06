Firenze proseguono gli incontri contro le truffe

A Firenze proseguono gli incontri della campagna 'Più sicuri insieme', iniziativa promossa dalla polizia di Stato e organizzata con i Quartieri della città. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi delle truffe e dei raggiri, con incontri che si svolgono in diverse zone della città. La campagna, iniziata alcuni mesi fa, mira a sensibilizzare la popolazione e a fornire strumenti utili per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose.

Firenze, 6 maggio 2026 – Prosegue a Firenze la campagna 'Più sicuri insieme', promossa dalla polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni. Gli incontri, spiega la questura di Firenze in una nota, rappresentano un'importante occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della polizia di Stato della questura. I prossimi incontri si terranno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, proseguono gli incontri contro le truffe Notizie correlate Educazione finanziaria e tutela contro le truffe, due incontri alla Biblioteca ImmaginaLa Biblioteca Popolare Immagina, legata all’associazione Ets Verona, organizza presso la propria sede in Via Pirandello 25 un ciclo composto da due... Enel e l’Arma dei Carabinieri lanciano un ciclo di incontri contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile 2026 un nuovo ciclo di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spezia Academy: proseguono gli incontri con le società affiliate; Proseguono gli incontri di Sicari tra i quartieri: Ascolto, presenza e lavoro per costruire il futuro della città; Fico Bistrò e Love Orticoltura, gli eventi nel mese di maggio; Tempi moderni, proseguono gli incontri a Palazzo Fruscione: il programma fino al 3 maggio. Firenze, proseguono gli incontri contro le truffeContinua la campagna 'Più sicuri insieme', promossa dalla polizia di Stato e realizzata in collaborazione con i Quartieri della città. Ecco i prossimi appuntamenti ... lanazione.it Firenze, tornano le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico: si parte il 3 maggioCinque appuntamenti a maggio tra storia, riti e tradizioni, con percorsi pensati anche per famiglie e bambini ... msn.com Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste: alcuni i - facebook.com facebook RETTIFICA: TR 18371/18372 (FIRENZE-LA SPEZIA) cancellato da SARZANA a LA SPEZIA, viaggiatori con treno 19354 (PISA-LA SPEZIA) che effettua fermata straordinaria a VEZZANO LIGURE. TR 18399 (LA SPEZIA-FIRENZE) cancellato da LA SPEZIA a S x.com