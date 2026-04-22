A partire da aprile 2026, Enel e l’Arma dei Carabinieri avvieranno una serie di incontri all’interno dei punti vendita dell’azienda. Lo scopo è quello di sensibilizzare i clienti sulla prevenzione delle truffe legate alle frodi, coinvolgendo le forze dell’ordine in attività di informazione e formazione. L'iniziativa mira a fornire consigli pratici per riconoscere e evitare le truffe più comuni.

Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile 2026 un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri negozi, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa offrirà un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa. Un’occasione per capire come difendersi da truffe e raggiri. Al centro degli incontri le forme di raggiro oggi più diffuse, dalle telefonate moleste alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza, con l’obiettivo di smascherare le tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Enel e l’Arma dei Carabinieri lanciano un ciclo di incontri contro le truffe

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