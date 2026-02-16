Educazione finanziaria e tutela contro le truffe due incontri alla Biblioteca Immagina
La Biblioteca Immagina di Verona ospita due incontri dedicati all’educazione finanziaria e alla prevenzione delle truffe, eventi che nascono per aiutare i cittadini a riconoscere le frodi online. La prima sessione si terrà il prossimo giovedì, con esperti che spiegheranno come difendersi dalle truffe sui social e sui siti di shopping. La seconda, invece, si concentrerà su come gestire al meglio il proprio denaro e riconoscere le false promesse di investimenti. Entrambe le iniziative si svolgono presso la sede di via Pirandello 25, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici a chi vuole proteggersi
La Biblioteca Popolare Immagina, legata all’associazione Ets Verona, organizza presso la propria sede in Via Pirandello 25 un ciclo composto da due incontri di educazione finanziaria. L’iniziativa si propone come un'occasione per informarsi con calma, fare domande e acquisire maggiore sicurezza nelle decisioni economiche relative alla vita quotidiana e alla famiglia. Il progetto, che affronta i temi della gestione dell'eredità e della difesa dai raggiri, gode del patrocinio della terza circoscrizione e del Comune di Verona. Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio 2026, dalle 17.🔗 Leggi su Veronasera.it
A Porto Cesareo educazione finanziaria entra in oratorio: patto tra chiesa e scuola per difendersi dalle truffe
A Porto Cesareo nasce un nuovo progetto tra chiesa e scuola per insegnare ai giovani come riconoscere le truffe finanziarie.
Incontri su Educazione e legalità finanziaria in occasione del mese del risparmio, in collaborazione con l’Iss ValdichianaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riunito Tavolo tra ABI e le Associazioni dei consumatori; Abi e associazioni dei consumatori, ieri il tavolo permanente per i progetti comuni; Come sta cambiando il credit management? Sfide, rischi e opportunità per le imprese del settore; Come cambia il credito al consumo - EC News - Area legale.
In viaggio con la Banca d'Italia a Lecce: educazione finanziaria tra tutela, innovazione e inclusioneCome valorizzare l'innovazione digitale garantendo al contempo tutela e inclusione per tutti i cittadini? La risposta passa dalla cultura finanziaria, strumento chiave per cogliere le opportunità del ... adnkronos.com
Fitd e Feduf insieme per educazione finanziaria nelle scuoleFitd, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la FEduF - la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, insieme per l'educazione finanziaria rivolta alle scuole secondarie di ... ansa.it
IL PROVINCIALE ASSOLUTO CON PIÙ PARTECIPANTI D'ITALIA! Si è concluso ieri il Provinciale Assoluto di Verona nella bellissima Biblioteca Immagina. 50 partecipanti, non solo da Verona, per un torneo di quantità e soprattutto di qualità! Grazie a tutti i par - facebook.com facebook