Educazione finanziaria e tutela contro le truffe due incontri alla Biblioteca Immagina

La Biblioteca Immagina di Verona ospita due incontri dedicati all’educazione finanziaria e alla prevenzione delle truffe, eventi che nascono per aiutare i cittadini a riconoscere le frodi online. La prima sessione si terrà il prossimo giovedì, con esperti che spiegheranno come difendersi dalle truffe sui social e sui siti di shopping. La seconda, invece, si concentrerà su come gestire al meglio il proprio denaro e riconoscere le false promesse di investimenti. Entrambe le iniziative si svolgono presso la sede di via Pirandello 25, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici a chi vuole proteggersi

La Biblioteca Popolare Immagina, legata all'associazione Ets Verona, organizza presso la propria sede in Via Pirandello 25 un ciclo composto da due incontri di educazione finanziaria. L'iniziativa si propone come un'occasione per informarsi con calma, fare domande e acquisire maggiore sicurezza nelle decisioni economiche relative alla vita quotidiana e alla famiglia. Il progetto, che affronta i temi della gestione dell'eredità e della difesa dai raggiri, gode del patrocinio della terza circoscrizione e del Comune di Verona. Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio 2026, dalle 17.

