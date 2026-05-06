Firenze, 6 maggio 2026 - " Antisionisti e antifascisti sempre, antisemiti mai". Così Firenze per la Palestina spiegando di essere "un movimento popolare antirazzista, antifascista quindi coerentemente antisionista, che niente ha a che spartire con qualsivoglia forma di antisemitismo, che mai ha incoraggiato né sostenuto". "Le illazioni fatte da certa stampa - prosegue il movimento in una nota - dimostrano per questo tutta la loro bassezza, infondatezza e malafede dal momento che intendono soltanto coprire le nefandezze di Israele e l'immoralità di sostenere Marco Carrai. Carrai di cui abbiamo da oltre due anni chiesto la destituzione dalla presidenza della fondazione Meyer solo e unicamente in qualità di console onorario di un'entità coloniale condannata per genocidio, che ha volutamente sterminato decine di migliaia di bambini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze per la Palestina: “Il nostro è un movimento antifascista, mai antisemita”

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